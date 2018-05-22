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Опубликовано 22 мая 2018, 10:10

Valve продолжает развивать виртуальную реальность

Фото: &copy; Valve

Фото: © Valve

Разработчики сделали так, чтобы новая система позволила пользователям самостоятельно настраивать управление в играх.

Компания Valve показала новую систему настройки управления для контроллеров, которые совместимы с системой SteamVR. Она используется в том числе в шлеме виртуальной реальности HTC Vive.

По словам разработчиков, новая система позволит обычным пользователям самостоятельно настраивать управление в играх и приложениях. После этого можно будет делиться профилями с другими геймерами с помощью мастерской Steam.

Благодаря системе SteamVR Input пользователи смогут настроить управление для каждой отдельной игры в индивидуальном порядке. После профиль можно будет сохранить и использовать в любой другой момент. Сейчас система находится на стадии бета-тестирования.

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Сергей Сурепин
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