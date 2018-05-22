Valve продолжает развивать виртуальную реальность

Разработчики сделали так, чтобы новая система позволила пользователям самостоятельно настраивать управление в играх.

Компания Valve показала новую систему настройки управления для контроллеров, которые совместимы с системой SteamVR. Она используется в том числе в шлеме виртуальной реальности HTC Vive.

По словам разработчиков, новая система позволит обычным пользователям самостоятельно настраивать управление в играх и приложениях. После этого можно будет делиться профилями с другими геймерами с помощью мастерской Steam.