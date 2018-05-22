Valve продолжает развивать виртуальную реальность
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Разработчики сделали так, чтобы новая система позволила пользователям самостоятельно настраивать управление в играх.
Компания Valve показала новую систему настройки управления для контроллеров, которые совместимы с системой SteamVR. Она используется в том числе в шлеме виртуальной реальности HTC Vive.
По словам разработчиков, новая система позволит обычным пользователям самостоятельно настраивать управление в играх и приложениях. После этого можно будет делиться профилями с другими геймерами с помощью мастерской Steam.
Благодаря системе SteamVR Input пользователи смогут настроить управление для каждой отдельной игры в индивидуальном порядке. После профиль можно будет сохранить и использовать в любой другой момент. Сейчас система находится на стадии бета-тестирования.