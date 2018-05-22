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Опубликовано 22 мая 2018, 10:08

Голливудская звезда не считает игры искусством

Известный консультант по сценарному мастерству Роберт Макки рассказал, что он думает про игры и искусство.

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Robert McKee

Фото: © Кадр из видео YouTube/Robert McKee

Роберт Макки известен как минимум тем, что у него брали уроки различные звёзды мира кино и видеоигр. Именно он обучал сценаристов сериала "Игра престолов".

У Макки спросили, можно ли считать интерактивные произведения искусством. Он ответил отрицательно. По словам Макки, видеоигры — это не искусство по одной простой причине: в искусстве мозг должен работать пассивно и находиться в спокойном состоянии.

С видеоиграми всё наоборот. Во время игры мозг активно принимает решения, а также выполняет множество действий. В связи с этим человек не может расслабиться и постичь глубину задумки автора произведения.

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Сергей Сурепин
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