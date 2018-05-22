Голливудская звезда не считает игры искусством

Роберт Макки известен как минимум тем, что у него брали уроки различные звёзды мира кино и видеоигр. Именно он обучал сценаристов сериала "Игра престолов".

У Макки спросили, можно ли считать интерактивные произведения искусством. Он ответил отрицательно. По словам Макки, видеоигры — это не искусство по одной простой причине: в искусстве мозг должен работать пассивно и находиться в спокойном состоянии.