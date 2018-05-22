Голливудская звезда не считает игры искусством
Известный консультант по сценарному мастерству Роберт Макки рассказал, что он думает про игры и искусство.
Фото: © Кадр из видео YouTube/Robert McKee
Роберт Макки известен как минимум тем, что у него брали уроки различные звёзды мира кино и видеоигр. Именно он обучал сценаристов сериала "Игра престолов".
У Макки спросили, можно ли считать интерактивные произведения искусством. Он ответил отрицательно. По словам Макки, видеоигры — это не искусство по одной простой причине: в искусстве мозг должен работать пассивно и находиться в спокойном состоянии.
С видеоиграми всё наоборот. Во время игры мозг активно принимает решения, а также выполняет множество действий. В связи с этим человек не может расслабиться и постичь глубину задумки автора произведения.