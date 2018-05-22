Москалькова попросила в Раде разрешения лично посетить Вышинского

По словам омбудсмена, обращение было отправлено 18 мая. В нём она также выразила готовность оказать журналисту консультативную и медицинскую помощь.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Позже суд арестовал журналиста на два месяца без права выплаты залога. При этом МИД Незалежной рассматривает вариант обмена главы РИА "Новости-Украина" на украинского режиссёра Олега Сенцова.