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Регион
Опубликовано 22 мая 2018, 13:46

Москалькова попросила в Раде разрешения лично посетить Вышинского

Фото: &copy;&nbsp;kremlin.ru

Фото: © kremlin.ru

Омбудсмен выразила готовность оказать журналисту консультативную и медицинскую помощь.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила разрешения посетить задержанного руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Запрос правозащитница направила омбудсмену Верховной рады Украины Людмиле Денисовой.

— Просила дать мне возможность лично посетить Вышинского, проверить условия его содержания, — рассказала РИА "Новости" Москалькова.

По словам омбудсмена, обращение было отправлено 18 мая. В нём она также выразила готовность оказать журналисту консультативную и медицинскую помощь.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Позже суд арестовал журналиста на два месяца без права выплаты залога. При этом МИД Незалежной рассматривает вариант обмена главы РИА "Новости-Украина" на украинского режиссёра Олега Сенцова.

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Алёна Темирчиева
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