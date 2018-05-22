Microsoft и Google сообщили об очередной уязвимости в процессорах Intel
Согласно предварительной информации, исправление может достаточно серьёзно замедлить компьютеры.
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Сотрудники Microsoft и Google сообщили о новой уязвимости в процессорах Intel. Она представляет собой разновидность эксплойтов Spectre и Meltdown.
Новая уязвимость получила название Speculative Store Bypass. Она задействует технику оптимизации работы центральных процессоров под названием "спекулятивное исполнение".
Новая уязвимость позволяет получать доступ к памяти процессора. Компания Intel заявила, что сейчас она не знает случаев успешного взлома компьютеров через браузеры. Safari, Edge и Chrome получили обновление от Meltdown ранее в этом году, поэтому их пользователи защищены, пусть и частично.
Компания Intel уже ведёт борьбу с уязвимостью. Обновление должно защитить процессоры, однако оно снизит производительность гаджетов на 2–8%.