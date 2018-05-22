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Регион
Опубликовано 22 мая 2018, 14:03

Госдума утвердила Кудрина на должность главы Счётной палаты

Алексей Кудрин. Фото: &copy;РИА Новости/Константин Чалабов

Алексей Кудрин. Фото: ©РИА Новости/Константин Чалабов

Помимо бывшего министра финансов на этот пост претендовали Синельщиков, Рохмистров и Аксаков.

Депутаты Госдумы проголосовали за назначение бывшего министра финансов Алексея Кудрина главой Счётной палаты РФ. Согласно тексту постановления, документ направили на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

— Назначить Кудрина Алексея Леонидовича на должность председателя Счётной палаты Российской Федерации, — говорится в тексте постановления.

Кудрина на должность председателя Счётной палаты предложила "Единая Россия". Помимо него на этот пост также выдвигали депутата Юрия Синельщикова, аудитора Максима Рохмистрова и главу Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

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Янковская Ольга
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