Госдума утвердила Кудрина на должность главы Счётной палаты
Алексей Кудрин. Фото: ©РИА Новости/Константин Чалабов
Помимо бывшего министра финансов на этот пост претендовали Синельщиков, Рохмистров и Аксаков.
Депутаты Госдумы проголосовали за назначение бывшего министра финансов Алексея Кудрина главой Счётной палаты РФ. Согласно тексту постановления, документ направили на подпись президенту РФ Владимиру Путину.
— Назначить Кудрина Алексея Леонидовича на должность председателя Счётной палаты Российской Федерации, — говорится в тексте постановления.
Кудрина на должность председателя Счётной палаты предложила "Единая Россия". Помимо него на этот пост также выдвигали депутата Юрия Синельщикова, аудитора Максима Рохмистрова и главу Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.