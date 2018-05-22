Госдума утвердила Кудрина на должность главы Счётной палаты

Помимо бывшего министра финансов на этот пост претендовали Синельщиков, Рохмистров и Аксаков.

Кудрина на должность председателя Счётной палаты предложила "Единая Россия". Помимо него на этот пост также выдвигали депутата Юрия Синельщикова, аудитора Максима Рохмистрова и главу Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.