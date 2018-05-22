PlayStation 4 скоро будет неактуальной

Руководитель игрового подразделения Sony заявил, что консоль вступила в финальную фазу своего жизненного цикла.

22 мая прошла корпоративная встреча Sony. На ней руководство поделилось планами и стратегией на ближайшие годы. Исполнительный директор и президент Sony Кеничиро Ёсида заявил, что в ближайшие три года бизнес подразделения Sony Game & Network Services опираться будет на PS4.

Компания планирует развивать сервис PSN. Ежемесячное число активных пользователей в этом сервисе достигло 80 миллионов человек. Также японская корпорация планирует увеличить количество подписчиков PS Plus.