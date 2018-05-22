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Опубликовано 22 мая 2018, 13:38

PlayStation 4 скоро будет неактуальной

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

Руководитель игрового подразделения Sony заявил, что консоль вступила в финальную фазу своего жизненного цикла.

22 мая прошла корпоративная встреча Sony. На ней руководство поделилось планами и стратегией на ближайшие годы. Исполнительный директор и президент Sony Кеничиро Ёсида заявил, что в ближайшие три года бизнес подразделения Sony Game & Network Services опираться будет на PS4.

Компания планирует развивать сервис PSN. Ежемесячное число активных пользователей в этом сервисе достигло 80 миллионов человек. Также японская корпорация планирует увеличить количество подписчиков PS Plus.

Предполагается, что следующая консоль, которая, скорее всего, получит название PlayStation 5, выйдет в 2021 году. Ранее сообщалось, что новая консоль появится в 2020 году.

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Сергей Сурепин
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