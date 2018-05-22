В Австралии запретили популярную игру из-за секса, наркотиков и насилия
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Подобная ситуация уже происходила годом ранее с другой популярной игрой под названием Outlast 2.
Рейтинговая комиссия Австралии отказалась выдавать возрастной рейтинг игре We Happy Few. Из-за этого проект не смогут продавать на прилавках магазинов в стране. Однако разработчики могут внести изменения в игру, после чего её, возможно, выпустят в Австралии.
В ведомстве заявили, что специалисты нашли в игре сцены секса, употребления наркотиков, жестокости, насилия, а также некие "отвратительные эпизоды, которые оскорбляют нормы нравственности и приличия". Сотрудники комиссии пришли к выводу, что некоторые сцены выглядят настолько ужасно, что их нельзя показывать даже взрослым людям.
Напомним, игра We Happy Few рассказывает альтернативную историю Англии 1964 года. Главный герой — житель оккупированного города, население которого заставляют принимать наркотики, меняющие личность и восприятие реальности.