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Регион
Опубликовано 22 мая 2018, 13:58

В Австралии запретили популярную игру из-за секса, наркотиков и насилия

Фото &copy; Red Barrels

Фото © Red Barrels

Подобная ситуация уже происходила годом ранее с другой популярной игрой под названием Outlast 2.

Рейтинговая комиссия Австралии отказалась выдавать возрастной рейтинг игре We Happy Few. Из-за этого проект не смогут продавать на прилавках магазинов в стране. Однако разработчики могут внести изменения в игру, после чего её, возможно, выпустят в Австралии.

В ведомстве заявили, что специалисты нашли в игре сцены секса, употребления наркотиков, жестокости, насилия, а также некие "отвратительные эпизоды, которые оскорбляют нормы нравственности и приличия". Сотрудники комиссии пришли к выводу, что некоторые сцены выглядят настолько ужасно, что их нельзя показывать даже взрослым людям.

Напомним, игра We Happy Few рассказывает альтернативную историю Англии 1964 года. Главный герой — житель оккупированного города, население которого заставляют принимать наркотики, меняющие личность и восприятие реальности.

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Сергей Сурепин
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