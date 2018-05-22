В Австралии запретили популярную игру из-за секса, наркотиков и насилия

Подобная ситуация уже происходила годом ранее с другой популярной игрой под названием Outlast 2.

Рейтинговая комиссия Австралии отказалась выдавать возрастной рейтинг игре We Happy Few. Из-за этого проект не смогут продавать на прилавках магазинов в стране. Однако разработчики могут внести изменения в игру, после чего её, возможно, выпустят в Австралии.

В ведомстве заявили, что специалисты нашли в игре сцены секса, употребления наркотиков, жестокости, насилия, а также некие "отвратительные эпизоды, которые оскорбляют нормы нравственности и приличия". Сотрудники комиссии пришли к выводу, что некоторые сцены выглядят настолько ужасно, что их нельзя показывать даже взрослым людям.