Геймер встроил приставку Nintendo в зимнее пальто

Поклонник видеоигр настолько погрузился в процесс, что встроил в капюшон проектор для вывода изображения.

Автор YouTube-канала My Mate Vince встроил домашнюю консоль Nintendo Wii U в зимнее пальто. Теперь в приставку, у которой нет полноценного портативного режима, в отличие от Switch, можно играть в любом месте.

Энтузиаст уточнил, что сделал всё это ради забавы. На самом деле носить подобное пальто может быть опасным, так как консоль вшита непосредственно внутрь и закрыта тканью. Это может привести к перегреву гаджета и последующему возгоранию.