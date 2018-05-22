Геймер встроил приставку Nintendo в зимнее пальто
Скриншот видео My Mate VINCE
Поклонник видеоигр настолько погрузился в процесс, что встроил в капюшон проектор для вывода изображения.
Автор YouTube-канала My Mate Vince встроил домашнюю консоль Nintendo Wii U в зимнее пальто. Теперь в приставку, у которой нет полноценного портативного режима, в отличие от Switch, можно играть в любом месте.
Энтузиаст уточнил, что сделал всё это ради забавы. На самом деле носить подобное пальто может быть опасным, так как консоль вшита непосредственно внутрь и закрыта тканью. Это может привести к перегреву гаджета и последующему возгоранию.
Разработчик посоветовал тем, кто решит повторить его эксперимент, быть осторожнее. Также энтузиаст предположил, что подобным образом можно теоретически установить в пальто Xbox One и PS4.