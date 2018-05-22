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Регион
Опубликовано 22 мая 2018, 15:05

Геймер встроил приставку Nintendo в зимнее пальто

Скриншот видео&nbsp;My Mate VINCE

Скриншот видео My Mate VINCE

Поклонник видеоигр настолько погрузился в процесс, что встроил в капюшон проектор для вывода изображения.

Автор YouTube-канала My Mate Vince встроил домашнюю консоль Nintendo Wii U в зимнее пальто. Теперь в приставку, у которой нет полноценного портативного режима, в отличие от Switch, можно играть в любом месте.

Энтузиаст уточнил, что сделал всё это ради забавы. На самом деле носить подобное пальто может быть опасным, так как консоль вшита непосредственно внутрь и закрыта тканью. Это может привести к перегреву гаджета и последующему возгоранию.

Разработчик посоветовал тем, кто решит повторить его эксперимент, быть осторожнее. Также энтузиаст предположил, что подобным образом можно теоретически установить в пальто Xbox One и PS4.

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Сергей Сурепин
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