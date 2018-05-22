Новая часть Battlefield расскажет о Второй мировой войне
Фото: © EA DICE
Подтверждение этому удалось найти в новом тизере игры. На это указывают элементы интерфейса проекта.
Студия EA DICE опубликовала первый тизер Battlefield V. В нём разработчики показали несколько секунд игрового процесса шутера.
Shhh... not long now.— V (@Battlefield) May 21, 2018
Tune in for the #Battlefield V reveal on May 23: https://t.co/kpTnOyxuxr pic.twitter.com/zzIwGi0Y1w
В новом ролике солдат в защитных очках наклоняется над главным героем. После этого он закрывает ему рот рукой. Геймеры обратили внимание на интерфейс в верхней части экрана. По всей видимости, бой из тизера идёт между Великобританией и Германией — значок слева напоминает британский флаг, а справа — немецкий балочный крест. Это совпадает с тем, что происходило во время Второй мировой войны.
Напомним, премьера игры пройдёт 23 мая в 23:00 по московскому времени.