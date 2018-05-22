Новая часть Battlefield расскажет о Второй мировой войне

В новом ролике солдат в защитных очках наклоняется над главным героем. После этого он закрывает ему рот рукой. Геймеры обратили внимание на интерфейс в верхней части экрана. По всей видимости, бой из тизера идёт между Великобританией и Германией — значок слева напоминает британский флаг, а справа — немецкий балочный крест. Это совпадает с тем, что происходило во время Второй мировой войны.