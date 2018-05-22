Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 мая 2018, 14:55

Новая часть Battlefield расскажет о Второй мировой войне

Фото: &copy;&nbsp;EA DICE

Фото: © EA DICE

Подтверждение этому удалось найти в новом тизере игры. На это указывают элементы интерфейса проекта.

Студия EA DICE опубликовала первый тизер Battlefield V. В нём разработчики показали несколько секунд игрового процесса шутера.

В новом ролике солдат в защитных очках наклоняется над главным героем. После этого он закрывает ему рот рукой. Геймеры обратили внимание на интерфейс в верхней части экрана. По всей видимости, бой из тизера идёт между Великобританией и Германией — значок слева напоминает британский флаг, а справа — немецкий балочный крест. Это совпадает с тем, что происходило во время Второй мировой войны.

Напомним, премьера игры пройдёт 23 мая в 23:00 по московскому времени.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • война
  • США
  • Вторая Мировая Война
  • battlefield
  • В мире
  • dice
  • ea
  • electronicarts
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar