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Опубликовано 26 мая 2018, 20:00

Граффитисты со всего мира собрались и разрисовали деревню... но не просто так

В удалённой деревушке Galoya в Гамбии находится и домик человека, известного под именем Лоуренс Уильямс. Ему и пришла в голову идея собрать в этом уголке известных стрит-арт-художников.

&nbsp;Фото &copy; Соцсети

 Фото © Соцсети

В жаркую Африку приехало много граффитистов, среди которых Питер Роа, Eelus, Remi Rough. Все вместе они образовали группу Bush Dwellers. Художники хотели привлечь туристов в маленькую деревеньку, заманить их подальше от побережья.

Местных жителей подобная организация заинтересовала, и они с интересом наблюдали за работой Bush Dwellers. Некоторые настолько вдохновились, что пошли рисовать сами. Правда, живут такие картины недолго: бедные дома покрыты материалами, которые легко размываются в сезон дождей. К тому же туристы, которые действительно стали приезжать чаще, не всегда готовы делать пожертвования, как того бы хотелось, — в деревушке собирают деньги на детский сад.

Питер Роа, Бельгия

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Художник известен своими масштабными рисунками животных. Для этого проекта он выбрал представителей местной фауны — например, сурикатов и панголинов.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Питер очень тщательно оберегает информацию о себе

Лоуренс Уильямс

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Njogu Toure, Гамбия

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Художник использовал трафарет Бэнкси, чтобы на его основе создать граффити про жителей деревни.

Британский коллектив Best Ever

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Know Hope (Addam Yekutieli), Израиль

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Художник вдохновился местным "деревом встреч" жителей и нарисовал взявшихся за руки людей.

Питер Роа, Бельгия

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Питер Роа, Бельгия

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

А эти стены расписали сами жители. И выбрали самый лучший узор

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

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Алина Гостева
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