Граффитисты со всего мира собрались и разрисовали деревню... но не просто так

В жаркую Африку приехало много граффитистов, среди которых Питер Роа, Eelus, Remi Rough. Все вместе они образовали группу Bush Dwellers. Художники хотели привлечь туристов в маленькую деревеньку, заманить их подальше от побережья.

Местных жителей подобная организация заинтересовала, и они с интересом наблюдали за работой Bush Dwellers. Некоторые настолько вдохновились, что пошли рисовать сами. Правда, живут такие картины недолго: бедные дома покрыты материалами, которые легко размываются в сезон дождей. К тому же туристы, которые действительно стали приезжать чаще, не всегда готовы делать пожертвования, как того бы хотелось, — в деревушке собирают деньги на детский сад.