Граффитисты со всего мира собрались и разрисовали деревню... но не просто так
В удалённой деревушке Galoya в Гамбии находится и домик человека, известного под именем Лоуренс Уильямс. Ему и пришла в голову идея собрать в этом уголке известных стрит-арт-художников.
Фото © Соцсети
В жаркую Африку приехало много граффитистов, среди которых Питер Роа, Eelus, Remi Rough. Все вместе они образовали группу Bush Dwellers. Художники хотели привлечь туристов в маленькую деревеньку, заманить их подальше от побережья.
Местных жителей подобная организация заинтересовала, и они с интересом наблюдали за работой Bush Dwellers. Некоторые настолько вдохновились, что пошли рисовать сами. Правда, живут такие картины недолго: бедные дома покрыты материалами, которые легко размываются в сезон дождей. К тому же туристы, которые действительно стали приезжать чаще, не всегда готовы делать пожертвования, как того бы хотелось, — в деревушке собирают деньги на детский сад.
Питер Роа, Бельгия
Фото © Соцсети
Художник известен своими масштабными рисунками животных. Для этого проекта он выбрал представителей местной фауны — например, сурикатов и панголинов.
Фото © Соцсети
Питер очень тщательно оберегает информацию о себе
Фото © Соцсети
Njogu Toure, Гамбия
Фото © Соцсети
Художник использовал трафарет Бэнкси, чтобы на его основе создать граффити про жителей деревни.
Британский коллектив Best Ever
Фото © Соцсети
Know Hope (Addam Yekutieli), Израиль
Фото © Соцсети
Художник вдохновился местным "деревом встреч" жителей и нарисовал взявшихся за руки людей.
Питер Роа, Бельгия
Фото © Соцсети
Питер Роа, Бельгия
Фото © Соцсети
А эти стены расписали сами жители. И выбрали самый лучший узор
Фото © Соцсети