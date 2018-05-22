Джейк Джилленхол хочет сыграть злодея в новом "Человеке-пауке"

Актёр планирует сыграть персонажа Мистерио. Премьера фильма запланирована на будущий год.

Джейк Джилленхол, известный по фильмам "Зодиак" и "Стрингер", претендует на роль злодея Мистерио в сиквеле фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Сейчас студия и актёр ведут переговоры.

Под именем Мистерио в играх, комиксах и мультсериалах о Человеке-пауке известны сразу несколько человек. Согласно сюжету персонаж занимался ограблениями и другими преступлениями, используя при этом разнообразные иллюзии, гипноз, спецэффекты и другие трюки.

Режиссёр будущей ленты — Джон Уоттс. Он работал над первой частью. При этом Том Холланд вернётся в роли Питера Паркера.