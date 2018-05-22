Вышел трейлер нового детектива с Джонни Деппом в главной роли

Фильм получил название "Город лжи". Он расскажет о полицейском, работавшим над нераскрытым убийством рэпера The Notorious B.I.G.

Согласно сюжету, бывший сотрудник полиции Расселл Пул (Джонни Депп) обвиняет своих коллег в соучастии в убийстве Кристофера Уоллеса, известного как The Notorious B.I.G. Рэп-исполнитель погиб в 1997 году, дело так и не было раскрыто.

Практически двадцать лет спустя Пул объединился с журналистом по имени Джексон (Форест Уитакер), чтобы раскрыть полицейский заговор. Лента основана на документальной книге LAbyrinth, написанной в 2002 году.