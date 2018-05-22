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Регион
Опубликовано 22 мая 2018, 16:04

Вышел трейлер нового детектива с Джонни Деппом в главной роли

Скриншот видео&nbsp;Global Road Entertainment

Скриншот видео Global Road Entertainment

Фильм получил название "Город лжи". Он расскажет о полицейском, работавшим над нераскрытым убийством рэпера The Notorious B.I.G.

Согласно сюжету, бывший сотрудник полиции Расселл Пул (Джонни Депп) обвиняет своих коллег в соучастии в убийстве Кристофера Уоллеса, известного как The Notorious B.I.G. Рэп-исполнитель погиб в 1997 году, дело так и не было раскрыто.

Практически двадцать лет спустя Пул объединился с журналистом по имени Джексон (Форест Уитакер), чтобы раскрыть полицейский заговор. Лента основана на документальной книге LAbyrinth, написанной в 2002 году.

Премьера запланирована на 7 сентября 2018 года.

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Сергей Сурепин
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