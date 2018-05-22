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Регион
Опубликовано 22 мая 2018, 18:25

Правительство РФ планирует снизить акцизы на топливо

Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Сазонов

Фото: ©РИА Новости/Алексей Сазонов

Как ранее сообщал Росстат, средняя розничная цена на бензин за прошлую неделю ускорила рост с одного процента до 1,1% и достигла 41,28 рубля за литр.

Правительство планирует уменьшить акцизы на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв.

Он отмечает, что кабмин изучает вопрос, как снизить акцизы на дизельное топливо на три тысячи, горюче-смазочные материалы — на две тысячи рублей.

— Акцизы убрать на три рубля или четыре. Этот процесс пошёл, — заявил парламентарий.

Напомним, в конце марта независимые трейдеры зафиксировали максимальный рост оптовых цен на бензин за весь период биржевых торгов с 2012 года. Банк России объяснил, что повышение стоимости бензина связано с ситуацией на мировом рынке. В частности, речь шла о повышении акцизов и международных цен на топливо.

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Екатерина Михайлова
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