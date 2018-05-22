Правительство РФ планирует снизить акцизы на топливо

Как ранее сообщал Росстат, средняя розничная цена на бензин за прошлую неделю ускорила рост с одного процента до 1,1% и достигла 41,28 рубля за литр.

Правительство планирует уменьшить акцизы на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв.

Он отмечает, что кабмин изучает вопрос, как снизить акцизы на дизельное топливо на три тысячи, горюче-смазочные материалы — на две тысячи рублей.

— Акцизы убрать на три рубля или четыре. Этот процесс пошёл, — заявил парламентарий.