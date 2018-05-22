Создатели Fortnite инвестируют в киберспорт сто миллионов долларов за год

Студия Epic Games рассказала , что для продвижения Fortnite в качестве киберспортивной дисциплины для призовых фондов будущих турниров разработчики выделят сто миллионов долларов. Это касается турниров сезона 2018–2019 годов.

Разработчики планируют серьёзно поддерживать соревнования. При этом команда выберет другой подход, нежели остальные разработчики и организаторы. Студия планирует сосредоточиться на более глобальных аспектах игры. Разработчики попытаются сделать свою "королевскую битву" приятной не только для игры, но и для просмотра.