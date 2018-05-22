Создатели Fortnite инвестируют в киберспорт сто миллионов долларов за год
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Разработчики популярного многопользовательского шутера не планируют останавливаться на достигнутом.
Студия Epic Games рассказала, что для продвижения Fortnite в качестве киберспортивной дисциплины для призовых фондов будущих турниров разработчики выделят сто миллионов долларов. Это касается турниров сезона 2018–2019 годов.
Разработчики планируют серьёзно поддерживать соревнования. При этом команда выберет другой подход, нежели остальные разработчики и организаторы. Студия планирует сосредоточиться на более глобальных аспектах игры. Разработчики попытаются сделать свою "королевскую битву" приятной не только для игры, но и для просмотра.
Цифры, озвученные Epic Games, поражают. Например, Valve для Dota 2 выделяет 38 миллионов долларов. CS:GO получила 19 миллионов, а League of Legends — 12 миллионов.