Госдума в первом чтении приняла законопроект о криптовалюте
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Известно, что законопроект поддержали 410 депутатов и всего один проголосовал против.
Госдума в первом чтении одобрила законопроект "О цифровых финансовых активах". Согласно документу, подобные активы не признаются законным средством платежа в России, сообщает РИА "Новости".
Документ разработан Минфином и внесён в нижнюю палату Федерального собрания 20 марта. Он предусматривает только один вид сделок, которые смогут совершать владельцы криптовалют и токенов, — их обмен на рубли или иностранную валюту.
Стоит отметить, что законопроектом вводится понятие цифровых финансовых активов, к которым относится криптовалюта и токен.
Также закрепляется новый вид договора — смарт-контракт, который будет заключаться исключительно в электронной форме. Исполнение обязательств по нему возможно только с использованием цифровых финансовых технологий.
Напомним, законопроект "О цифровых финансовых активах", разработанный по поручению президента РФ Владимира Путина, был внесён в Госдуму в марте. Документ размещён в электронной базе данных парламента. Он может быть принят уже в июне.