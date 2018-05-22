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Опубликовано 22 мая 2018, 19:03

Госдума в первом чтении приняла законопроект о криптовалюте

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Известно, что законопроект поддержали 410 депутатов и всего один проголосовал против.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект "О цифровых финансовых активах". Согласно документу, подобные активы не признаются законным средством платежа в России, сообщает РИА "Новости".

Документ разработан Минфином и внесён в нижнюю палату Федерального собрания 20 марта. Он предусматривает только один вид сделок, которые смогут совершать владельцы криптовалют и токенов, — их обмен на рубли или иностранную валюту.

Стоит отметить, что законопроектом вводится понятие цифровых финансовых активов, к которым относится криптовалюта и токен.

Также закрепляется новый вид договора — смарт-контракт, который будет заключаться исключительно в электронной форме. Исполнение обязательств по нему возможно только с использованием цифровых финансовых технологий.

Напомним, законопроект "О цифровых финансовых активах", разработанный по поручению президента РФ Владимира Путина, был внесён в Госдуму в марте. Документ размещён в электронной базе данных парламента. Он может быть принят уже в июне.

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Екатерина Землянухина
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