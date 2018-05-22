Госдума в первом чтении приняла законопроект о криптовалюте

Известно, что законопроект поддержали 410 депутатов и всего один проголосовал против.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект "О цифровых финансовых активах". Согласно документу, подобные активы не признаются законным средством платежа в России, сообщает РИА "Новости".

Документ разработан Минфином и внесён в нижнюю палату Федерального собрания 20 марта. Он предусматривает только один вид сделок, которые смогут совершать владельцы криптовалют и токенов, — их обмен на рубли или иностранную валюту.

Стоит отметить, что законопроектом вводится понятие цифровых финансовых активов, к которым относится криптовалюта и токен.

Также закрепляется новый вид договора — смарт-контракт, который будет заключаться исключительно в электронной форме. Исполнение обязательств по нему возможно только с использованием цифровых финансовых технологий.