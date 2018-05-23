Звезда "Людей Икс" пополнила актёрский состав третьего "Джона Уика"

К съёмкам присоединились в том числе артисты, известные по сериалу "Оранжевый — хит сезона" и фильму "Рейд".

Студия Lionsgate рассказала, что актёрский состав "Джона Уика — 3" расширился. К команде сразу прибавилось восемь человек.

Главную женскую роль сыграет Холли Берри. Роль Директора исполнит Анжелика Хьюстон. Её правую руку, Судью совета, сыграет Азия Кейт Диллон. При этом Марк Дакаскос исполнит роль киллера по кличке Зеро, а комик Джейсон Мандзукас появится в образе Часовщика. Индонезийские Яян Рухьян и Чечеп Ариф Рахман сыграют наёмных убийц. Аналогичная роль досталась китайцу Тайгеру Чэню.