Сериал "Хранители" расскажет о супергероях в наши дни

Новый проект, за который отвечает HBO, не будет ни ремейком, ни сиквелом оригинальной работы.

Продюсер и сценарист Дэймон Линделоф заявил, что пилотный эпизод сериала "Хранители" не будет прямой адаптацией оригинального комикса DC. Серия расскажет новую историю в той же вселенной.

По его словам, события будут разворачиваться в современности. Самим же проектом занимается канал HBO. Также Линделоф добавил, что шоу не будет сиквелом оригинала, но произошедшие события будут всё равно учитываться.