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Регион
Опубликовано 23 мая 2018, 09:22

Сериал "Хранители" расскажет о супергероях в наши дни

Кадр фильма "Хранители"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Хранители"/ © Кинопоиск

Новый проект, за который отвечает HBO, не будет ни ремейком, ни сиквелом оригинальной работы.

Продюсер и сценарист Дэймон Линделоф заявил, что пилотный эпизод сериала "Хранители" не будет прямой адаптацией оригинального комикса DC. Серия расскажет новую историю в той же вселенной.

По его словам, события будут разворачиваться в современности. Самим же проектом занимается канал HBO. Также Линделоф добавил, что шоу не будет сиквелом оригинала, но произошедшие события будут всё равно учитываться.

Сценарист заявил, что в сериале будут новые персонажи, незнакомые зрителям. Само собой, один из оригинальных героев тоже вернётся на экраны. О дате выхода сериала пока нет информации.

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Сергей Сурепин
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