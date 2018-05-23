LEGO выпустит набор по популярной игре Overwatch

Разработчики уже договорились о сотрудничестве с датской компанией. Все подробности совсем скоро.

Компания Activision Blizzard посетила Licensing Expo 2018 в Лас-Вегасе. Разработчики сообщили о новых заключённых контрактах. Всё внимание команды концентрируется на Overwatch.

Разработчики заключили договор с LEGO. Нас ждут тематические наборы блоков и фигурок самых разных ценовых категорий. Комплекты будут содержать локации из самых известных карт Overwatch.

Вместе с этим Activision Blizzard договорилась о выпуске линейки продуктов NERF известной компании игрушек Hasbro. Она пополнится образцами оружия доблестных героев Overwatch.