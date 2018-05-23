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Опубликовано 23 мая 2018, 09:02

LEGO выпустит набор по популярной игре Overwatch

Фото &copy; Blizzard Entertainment

Фото © Blizzard Entertainment

Разработчики уже договорились о сотрудничестве с датской компанией. Все подробности совсем скоро.

Компания Activision Blizzard посетила Licensing Expo 2018 в Лас-Вегасе. Разработчики сообщили о новых заключённых контрактах. Всё внимание команды концентрируется на Overwatch.

Разработчики заключили договор с LEGO. Нас ждут тематические наборы блоков и фигурок самых разных ценовых категорий. Комплекты будут содержать локации из самых известных карт Overwatch.

Вместе с этим Activision Blizzard договорилась о выпуске линейки продуктов NERF известной компании игрушек Hasbro. Она пополнится образцами оружия доблестных героев Overwatch.

Выход новых конструкторов ожидается в 2019 году.

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Сергей Сурепин
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