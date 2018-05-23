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Опубликовано 23 мая 2018, 09:12

Геймеры исследуют мозг и открывают новые типы нейронов

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Учёные создали проект, в котором любители игр помогут исследовать человеческий мозг.

Учёные из Института нейронаук в Принстоне запустили Eyewire. Это проект, который превращает картирование из скучного процесса в настоящую игру. Недавно они опубликовали статью, в которой поделились промежуточными итогами проекта.

Игра, которую придумали учёные, начинается с небольшого сегмента мышиной сетчатки, отсканированной ещё в 2009 году. После геймеры отслеживают повороты и извивы нейронов в этих данных, по одному маленькому кубу размером около 4,5 микрон в ширину.

Как только игрок заканчивает с одним кубом, другие геймеры начинают проверять его. Если он оказался точным, то куб входит в музей Eyewire. Это интерактивный цифровой архив, куда есть доступ у каждого. По словам разработчиков, это настоящий атлас мозга, где можно визуализировать даже одну-единственную клетку.

Сейчас в Eyewire зарегистрировано около четверти миллиона человек. Вместе они уже произвели 10 миллионов кубов — картировали около 3000 нейронных клеток.

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Сергей Сурепин
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