Геймеры исследуют мозг и открывают новые типы нейронов

Учёные создали проект, в котором любители игр помогут исследовать человеческий мозг.

Учёные из Института нейронаук в Принстоне запустили Eyewire. Это проект, который превращает картирование из скучного процесса в настоящую игру. Недавно они опубликовали статью, в которой поделились промежуточными итогами проекта.

Игра, которую придумали учёные, начинается с небольшого сегмента мышиной сетчатки, отсканированной ещё в 2009 году. После геймеры отслеживают повороты и извивы нейронов в этих данных, по одному маленькому кубу размером около 4,5 микрон в ширину.

Как только игрок заканчивает с одним кубом, другие геймеры начинают проверять его. Если он оказался точным, то куб входит в музей Eyewire. Это интерактивный цифровой архив, куда есть доступ у каждого. По словам разработчиков, это настоящий атлас мозга, где можно визуализировать даже одну-единственную клетку.