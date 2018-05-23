Puma сшила обувь из любимого ёжика геймеров
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Компания, которая занимается производством одежды и кроссовок, решила связаться с игровым миром.
Фирмы Sega и Puma решили объединить усилия. Компании занялись созданием обуви, связанной с игровой вселенной "Соник".
If it’s fun, it doesn’t feel like work. @sonic_hedgehog @SEGA X #puma #rs0 pic.twitter.com/0EzPMLqdur— clyde (@sneakerboxClyde) 12 апреля 2018 г.
Сейчас есть две пары обуви: RS-0 Sonic и RS — Dr.Eggman. Дизайн каждой из пар соответствует цветовым палитрам персонажей. Каждая пара кроссовок также включает в себя изображения босса, и его можно рассмотреть на верхней части обуви.
Обувь можно будет купить уже 5 июня. Одна пара обойдётся в 130 долларов.