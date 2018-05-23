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Опубликовано 23 мая 2018, 13:23

Puma сшила обувь из любимого ёжика геймеров

Коллаж &copy; L!FE. Фото: &copy; wikipedia.org &copy;&nbsp;twitter.com/supker &rlm;

Коллаж © L!FE. Фото: © wikipedia.org © twitter.com/supker ‏

Компания, которая занимается производством одежды и кроссовок, решила связаться с игровым миром.

Фирмы Sega и Puma решили объединить усилия. Компании занялись созданием обуви, связанной с игровой вселенной "Соник".

Сейчас есть две пары обуви: RS-0 Sonic и RS — Dr.Eggman. Дизайн каждой из пар соответствует цветовым палитрам персонажей. Каждая пара кроссовок также включает в себя изображения босса, и его можно рассмотреть на верхней части обуви.

Обувь можно будет купить уже 5 июня. Одна пара обойдётся в 130 долларов.

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Сергей Сурепин
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