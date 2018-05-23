Puma сшила обувь из любимого ёжика геймеров

Сейчас есть две пары обуви: RS-0 Sonic и RS — Dr.Eggman. Дизайн каждой из пар соответствует цветовым палитрам персонажей. Каждая пара кроссовок также включает в себя изображения босса, и его можно рассмотреть на верхней части обуви.