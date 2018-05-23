Комитет Госдумы рекомендовал не приравнивать сожительство к браку

По мнению депутатов, законопроект препятствует сохранению традиционных семейных ценностей.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о приравнивании к официальному браку сожительства в течение пяти лет.

— Достаточно трудно будет установить, в том числе и в органах ЗАГС, с какого времени проживают, вели ли домашнее хозяйство, — пояснила в ходе обсуждения инициативы первый замглавы думского комитета Ольга Окунева.

По мнению парламентария, законопроект препятствует сохранению традиционных семейных ценностей. Как отметила Окунева, браком является союз мужчины и женщины, который основан на государственной регистрации.