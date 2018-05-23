Двухлетний мальчик из Москвы впал в кому во время отдыха в Португалии

Посольство России в Лиссабоне выясняет все обстоятельства и оказывает всю необходимую помощь семье.

В Португалии впал в кому двухлетний мальчик по имени Тихон, который отдыхал вместе с семьёй в этой стране. Близкие семьи ребёнка обратились за помощью в Минздрав и МЧС с просьбой о помощи в его экстренной транспортировке в Россию, так как это возможно осуществить лишь на самолёте со специальным оборудованием.

— Консул в приоритетном порядке занимается ситуацией, выясняет все обстоятельства, — приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря Посольства РФ в Лиссабоне Александр Брянцев. — Все необходимые меры с нашей стороны будут приняты.