Двухлетний мальчик из Москвы впал в кому во время отдыха в Португалии
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Посольство России в Лиссабоне выясняет все обстоятельства и оказывает всю необходимую помощь семье.
В Португалии впал в кому двухлетний мальчик по имени Тихон, который отдыхал вместе с семьёй в этой стране. Близкие семьи ребёнка обратились за помощью в Минздрав и МЧС с просьбой о помощи в его экстренной транспортировке в Россию, так как это возможно осуществить лишь на самолёте со специальным оборудованием.
— Консул в приоритетном порядке занимается ситуацией, выясняет все обстоятельства, — приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря Посольства РФ в Лиссабоне Александр Брянцев. — Все необходимые меры с нашей стороны будут приняты.
Ранее СМИ сообщали, что ребёнок находится в реанимации в клинике Hospital de Santo Espirito на острове Терсейра на Азорских островах. По предварительной информации врачей, у него диагностировано осложнение после ларингита. По словам родителей, в клинике не видят смысла в перевозке мальчика ввиду неутешительных прогнозов.