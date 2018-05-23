Создатели Counter-Strike изменили принцип работы бомбы. Спустя 18 лет

Разработчики внесли глобальные изменения в один из самых популярных многопользовательских шутеров.

Valve выпустила обновление для Counter-Strike: Global Offensive. Разработчики изменили способ работы бомбы.

По словам команды, теперь у геймеров больше шансов разминировать её. Также разработчики заявили, что они исправили ошибку, когда после разминирования бомба взрывалась.