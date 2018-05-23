Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 мая 2018, 16:08

Создатели Counter-Strike изменили принцип работы бомбы. Спустя 18 лет

Фото &copy; Valve

Фото © Valve

Разработчики внесли глобальные изменения в один из самых популярных многопользовательских шутеров.

Valve выпустила обновление для Counter-Strike: Global Offensive. Разработчики изменили способ работы бомбы.

По словам команды, теперь у геймеров больше шансов разминировать её. Также разработчики заявили, что они исправили ошибку, когда после разминирования бомба взрывалась.

Вместе с этим стало известно, что бомба будет считаться разминированной, если обезвредить её в момент взрыва. Вместе с этим прайм-аккаунты теперь получают предупреждение в соревновательном лобби при старте игры с другими прайм-аккаунтами.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • киберспорт
  • counterstrike
  • steam
  • В мире
  • valve
  • csgo
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar