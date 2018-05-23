Создатели Counter-Strike изменили принцип работы бомбы. Спустя 18 лет
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Разработчики внесли глобальные изменения в один из самых популярных многопользовательских шутеров.
Valve выпустила обновление для Counter-Strike: Global Offensive. Разработчики изменили способ работы бомбы.
По словам команды, теперь у геймеров больше шансов разминировать её. Также разработчики заявили, что они исправили ошибку, когда после разминирования бомба взрывалась.
Вместе с этим стало известно, что бомба будет считаться разминированной, если обезвредить её в момент взрыва. Вместе с этим прайм-аккаунты теперь получают предупреждение в соревновательном лобби при старте игры с другими прайм-аккаунтами.