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Опубликовано 23 мая 2018, 15:58

Названа сексуальная ориентация одного из ключевых героев новых "Звёздных войн"

Постер к фильму "Хан Соло. Звездные войны: Истории"/ &copy; Кинопоиск

Постер к фильму "Хан Соло. Звездные войны: Истории"/ © Кинопоиск

Информацией поделился актёр Дональд Гловер, который сыграл персонажа Лэндо в последнем фильме.

Сценарист фильма "Хан Соло. Звёздные войны: Истории" раскрыл интересную подробность о персонаже Лэндо Калриссиане. Он оказался пансексуалом.

Дональд Гловер, сыгравший его в новом фильме, уверен в правильности этого решения. Гловер считает, что в космосе не может быть иначе. По словам актёра, в космосе так много всех, с кем можно переспать, поэтому его персонажа влечёт ко всем.

Напомним, российская премьера фильма состоится 24 мая.

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Сергей Сурепин
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