Названа сексуальная ориентация одного из ключевых героев новых "Звёздных войн"
Постер к фильму "Хан Соло. Звездные войны: Истории"/ © Кинопоиск
Информацией поделился актёр Дональд Гловер, который сыграл персонажа Лэндо в последнем фильме.
Сценарист фильма "Хан Соло. Звёздные войны: Истории" раскрыл интересную подробность о персонаже Лэндо Калриссиане. Он оказался пансексуалом.
Дональд Гловер, сыгравший его в новом фильме, уверен в правильности этого решения. Гловер считает, что в космосе не может быть иначе. По словам актёра, в космосе так много всех, с кем можно переспать, поэтому его персонажа влечёт ко всем.
Напомним, российская премьера фильма состоится 24 мая.