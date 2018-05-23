Законопроект о "резиновых квартирах" прошёл I-е чтение в Госдуме

В соответствии с документом, продажа микродолей в квартирах и домах может быть запрещена, а право собственников жилья регистрировать третьих лиц — ограничено.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, ограничивающий регистрацию третьих лиц и продажу микродолей в квартирах. Собственникам предлагается запретить регистрировать на своей территории других жильцов в случае, если на них будет приходиться менее учётной нормы жилплощади, положенной по закону.

К слову, эта цифра отличается в разных субъектах России. Если в Москве учётная норма составляет десять квадратных метров на человека, то в других регионах она варьируется от 8 до 15 квадратных метров.

Делить жилплощадь на микродоли, в соответствии с документом, тоже запрещается. Исключения предусмотрены на тот случай, если право собственности возникает в результате приватизации или при вступлении в права наследования.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы Павла Крашенинникова, документ позволит предотвратить различные злоупотребления со стороны недобросовестных собственников, а также защитит граждан от чёрных риелторов.

— Законопроект направлен на борьбу с так называемыми резиновыми квартирами, когда в квартире или доме регистрируют неограниченное количество людей, зачастую не имеющих никакого отношения к собственнику, — прокомментировал парламентарий.