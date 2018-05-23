"От них не отстанут". Захарова пожалела Балканы после заявления госсекретаря США
Мария Захарова. Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожалела Балканы, после того как госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию и Турцию в дестабилизации ситуации в регионе.
Дипломат указала на то, что Помпео сделал заявление одновременно с министром обороны Черногории Предрагом Бошковичем, который, наоборот, предположил, что Москва отказалась от влияния на республику.
— Смешно, потому что очень показательно. Несмешно, потому что очень жаль Балканы — очевидно, Вашингтон от них не отстанет, — написала Захарова в "Фейсбуке".
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в комитете по международным делам палаты представителей Штатов, заявил, что Москва и Анкара усердно работают над дестабилизацией ситуации на Балканах.