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Опубликовано 24 мая 2018, 07:58

Стал известен сюжет новых "Людей в чёрном"

Кадр фильма "Люди в черном"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Люди в черном"/ © Кинопоиск

Производство нового фильма, которым занимается Sony, начнётся уже в июне этого года.

В Сети появились свежие слухи, раскрывающие сюжетные подробности новых "Людей в чёрном". Если они верны, то главная героиня — персонаж Тессы Томпсон, которая присоединяется к лондонскому филиалу "Людей в чёрном".

Девушку поставят в напарники к Крису Хемсворту. Их отправляют расследовать серию убийств. Ради этого героям нужно будет посетить различные уголки Земли.

Другие актёры, помимо Томпсон и Хемсворта, пока не подтверждены. Также, если опираться на слухи, нас ждёт "масштабная история".

Напомним, сценаристами нового фильма выступили Мэтт Холлоуэй и Арт Маркум, работавшие над "Железным человеком". В прокат ленту пустят 14 июня 2019 года.

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Сергей Сурепин
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