Стал известен сюжет новых "Людей в чёрном"

Производство нового фильма, которым занимается Sony, начнётся уже в июне этого года.

В Сети появились свежие слухи, раскрывающие сюжетные подробности новых "Людей в чёрном". Если они верны, то главная героиня — персонаж Тессы Томпсон, которая присоединяется к лондонскому филиалу "Людей в чёрном".

Девушку поставят в напарники к Крису Хемсворту. Их отправляют расследовать серию убийств. Ради этого героям нужно будет посетить различные уголки Земли.

Другие актёры, помимо Томпсон и Хемсворта, пока не подтверждены. Также, если опираться на слухи, нас ждёт "масштабная история".