Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 мая 2018, 10:47

В России предложили запретить держать дома диких животных

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев

Предполагается, что нововведение поможет урегулировать вопрос содержания диких животных вне воли.

В Госдуму внесли законопроект о запрете содержания в домашних условиях опасных диких животных, а также их обязательной регистрации. Об этом следует из документа, опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента.

— Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека (тигры, леопарды, медведи и др.), в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках и т.п., — говорится в пояснительной записке.

При этом уточняется, что перечень животных, запрещённых к содержанию, пока не разработан правительством.

В случае одобрения проекта владельцы должны будут зарегистрировать потенциально опасных диких животных, в случае если они были приобретены до 1 июля 2019.

Стоит отметить, что случай с содержанием диких животных на воле в России не редкость. Так, в январе в подвале одного из домов в Санкт-Петербурге нашли нильского крокодила, который прожил там более десяти лет.

BannerImage
Екатерина Землянухина
  • Новости
  • Животные
  • Госдума
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar