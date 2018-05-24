В России предложили запретить держать дома диких животных

Предполагается, что нововведение поможет урегулировать вопрос содержания диких животных вне воли.

В Госдуму внесли законопроект о запрете содержания в домашних условиях опасных диких животных, а также их обязательной регистрации. Об этом следует из документа, опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента.

— Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека (тигры, леопарды, медведи и др.), в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках и т.п., — говорится в пояснительной записке.

При этом уточняется, что перечень животных, запрещённых к содержанию, пока не разработан правительством.

В случае одобрения проекта владельцы должны будут зарегистрировать потенциально опасных диких животных, в случае если они были приобретены до 1 июля 2019.