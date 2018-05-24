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Регион
Опубликовано 24 мая 2018, 08:08

Звезда "Дэдпула" поблагодарила радиоактивных пауков за успех нового фильма

Фото: &copy;&nbsp;Photo by Brent N. Clarke/Invision/AP

Фото: © Photo by Brent N. Clarke/Invision/AP

Сборы ленты в США оказались ниже, чем у оригинала, но во всём мире картина пользуется колоссальным успехом.

Актёр Райан Рейнольдс поблагодарил фанатов, сделав это несколько раз. Таким образом он выразил своё уважение к людям, благодаря которым фильм "Дэдпул-2" стал успешным во всём мире.

После этого он поблагодарил съёмочную команду, а после начал отшучиваться. В итоге упомянуты были Рон Уизли, радиоактивные пауки, все телепузики, буквы M и R, а также другие.

Напомним, в прокат фильм вышел 17 мая. Лента стала лидером российского проката.

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Сергей Сурепин
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