Звезда "Дэдпула" поблагодарила радиоактивных пауков за успех нового фильма

Сборы ленты в США оказались ниже, чем у оригинала, но во всём мире картина пользуется колоссальным успехом.

Актёр Райан Рейнольдс поблагодарил фанатов, сделав это несколько раз. Таким образом он выразил своё уважение к людям, благодаря которым фильм "Дэдпул-2" стал успешным во всём мире.

После этого он поблагодарил съёмочную команду, а после начал отшучиваться. В итоге упомянуты были Рон Уизли, радиоактивные пауки, все телепузики, буквы M и R, а также другие.