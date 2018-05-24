Звезда "Дэдпула" поблагодарила радиоактивных пауков за успех нового фильма
Фото: © Photo by Brent N. Clarke/Invision/AP
Сборы ленты в США оказались ниже, чем у оригинала, но во всём мире картина пользуется колоссальным успехом.
Актёр Райан Рейнольдс поблагодарил фанатов, сделав это несколько раз. Таким образом он выразил своё уважение к людям, благодаря которым фильм "Дэдпул-2" стал успешным во всём мире.
После этого он поблагодарил съёмочную команду, а после начал отшучиваться. В итоге упомянуты были Рон Уизли, радиоактивные пауки, все телепузики, буквы M и R, а также другие.
Напомним, в прокат фильм вышел 17 мая. Лента стала лидером российского проката.