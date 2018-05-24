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Опубликовано 24 мая 2018, 09:21

Съёмки новых "Неудержимых" начнутся в 2019 году. Сильвестр Сталлоне в деле

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo / Jacques Brinon

Фото: © AP Photo / Jacques Brinon

Права на распространение боевиков "Неудержимые-4" и "Рэмбо-5" приобрела китайская компания Dadi.

До этого распространением фильмов занималась фирма Millenium Media. В обеих лентах главную роль исполняет Сильвестр Сталлоне.

Ранее сообщалось, что Сталлоне мог покинуть фильм. Всё дело в разногласиях, которые возникли с продюсером Ави Лернером по поводу режиссёра ленты, сценария и компании, которая будет отвечать за спецэффекты.

В итоге Сталлоне вернётся к своим ролям для съёмок в фильмах "Рэмбо 5" и "Неудержимые 4". Первые начнутся в сентябре 2018 года, вторые — в начале 2019 года.

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Сергей Сурепин
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