Съёмки новых "Неудержимых" начнутся в 2019 году. Сильвестр Сталлоне в деле
Фото: © AP Photo / Jacques Brinon
Права на распространение боевиков "Неудержимые-4" и "Рэмбо-5" приобрела китайская компания Dadi.
До этого распространением фильмов занималась фирма Millenium Media. В обеих лентах главную роль исполняет Сильвестр Сталлоне.
Ранее сообщалось, что Сталлоне мог покинуть фильм. Всё дело в разногласиях, которые возникли с продюсером Ави Лернером по поводу режиссёра ленты, сценария и компании, которая будет отвечать за спецэффекты.
В итоге Сталлоне вернётся к своим ролям для съёмок в фильмах "Рэмбо 5" и "Неудержимые 4". Первые начнутся в сентябре 2018 года, вторые — в начале 2019 года.