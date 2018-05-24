Съёмки новых "Неудержимых" начнутся в 2019 году. Сильвестр Сталлоне в деле

Права на распространение боевиков "Неудержимые-4" и "Рэмбо-5" приобрела китайская компания Dadi.

До этого распространением фильмов занималась фирма Millenium Media. В обеих лентах главную роль исполняет Сильвестр Сталлоне.

Ранее сообщалось, что Сталлоне мог покинуть фильм. Всё дело в разногласиях, которые возникли с продюсером Ави Лернером по поводу режиссёра ленты, сценария и компании, которая будет отвечать за спецэффекты.