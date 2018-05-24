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Опубликовано 24 мая 2018, 12:04

Звезда "Игры престолов" поговорила голосом Чубакки и рассмешила Интернет

Кадр видео&nbsp;The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Публичное выступление актрисы стало одним из ходов в рамках промокампании к выходу фильма "Хан Соло: Звёздные войны. Истории".

Эмилия Кларк исполнила главную роль в новых "Звёздных войнах". Она пришла на шоу Джимми Фэллона и попыталась произнести несколько фраз на шириивуке — языке Чубакки и других вуки.

Актриса призналась, что не очень хороша в языке вуки. В итоге у неё получилось абсолютно не то, что произносит Чубакка в фильмах. Вместе с этим Кларк заявила, что "результат получился даже хуже, чем она представляла у себя в голове".

Вместе с этим актриса рассказала, что съёмки в "Звёздных войнах" можно сравнить с походом в Диснейленд — по площадке ходят дроиды и роботы-аниматроники, мимикой которых управляют актёры.

Напомним, фильм "Хан Соло: Звёздные войны. Истории" уже вышел в российский прокат.

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Сергей Сурепин
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