Звезда "Игры престолов" поговорила голосом Чубакки и рассмешила Интернет

Публичное выступление актрисы стало одним из ходов в рамках промокампании к выходу фильма "Хан Соло: Звёздные войны. Истории".

Эмилия Кларк исполнила главную роль в новых "Звёздных войнах". Она пришла на шоу Джимми Фэллона и попыталась произнести несколько фраз на шириивуке — языке Чубакки и других вуки.

Актриса призналась, что не очень хороша в языке вуки. В итоге у неё получилось абсолютно не то, что произносит Чубакка в фильмах. Вместе с этим Кларк заявила, что "результат получился даже хуже, чем она представляла у себя в голове".

Вместе с этим актриса рассказала, что съёмки в "Звёздных войнах" можно сравнить с походом в Диснейленд — по площадке ходят дроиды и роботы-аниматроники, мимикой которых управляют актёры.