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Опубликовано 24 мая 2018, 11:13

Звезда "Игры престолов" возродила обувь из нулевых

Актрису Эмилию Кларк заметили в обуви, которая была популярна ещё восемнадцать лет назад.

Фото &copy; Arthur Mola/Invision/AP

Фото © Arthur Mola/Invision/AP

31-летнюю звезду "Игры престолов" сфотографировали в Нью-Йорке в длинной юбке с цветными полосками и в чёрном топе. Свой наряд актриса дополнила узкими ретроочками и ярко-белыми остроносыми туфлями на шпильке.

Такой обуви предпочтения отдают и другие знаменитости. Среди них — модели Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски.

Эмилия Кларк — британская актриса кино, театра и ТВ. Свою славу она получила благодаря роли Дейенерис Таргариен в телесериале "Игра престолов".

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Сергей Сурепин
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