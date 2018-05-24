Звезда "Игры престолов" возродила обувь из нулевых

31-летнюю звезду "Игры престолов" сфотографировали в Нью-Йорке в длинной юбке с цветными полосками и в чёрном топе. Свой наряд актриса дополнила узкими ретроочками и ярко-белыми остроносыми туфлями на шпильке.

Такой обуви предпочтения отдают и другие знаменитости. Среди них — модели Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски.