Звезда "Игры престолов" возродила обувь из нулевых
Актрису Эмилию Кларк заметили в обуви, которая была популярна ещё восемнадцать лет назад.
Фото © Arthur Mola/Invision/AP
31-летнюю звезду "Игры престолов" сфотографировали в Нью-Йорке в длинной юбке с цветными полосками и в чёрном топе. Свой наряд актриса дополнила узкими ретроочками и ярко-белыми остроносыми туфлями на шпильке.
Такой обуви предпочтения отдают и другие знаменитости. Среди них — модели Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски.
Эмилия Кларк — британская актриса кино, театра и ТВ. Свою славу она получила благодаря роли Дейенерис Таргариен в телесериале "Игра престолов".