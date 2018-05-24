Сериал про родину Супермена продлили на второй сезон
Кадр сериала "Криптон"/ © Кинопоиск
В центре сюжета шоу находится дед Кал-Эла — Сег-Эл, пытающийся изо всех сил спасти честь семьи и уберечь родную планету от хаоса и разрушения.
Кабельный канал SYFY заказал производство второго сезона фантастического сериала "Криптон". События сериала происходят на родине Супермена за несколько поколений до гибели планеты.
В первом сезоне задействованы были Камерон Каффе, Джорджина Кэмпбелл, Йен Макэлхинни, Эллиот Кауэн, Энн Огбомо, Расмус Хардайкер, Уоллис Дэй, Аарон Пьер, Гордон Александр, Сара Армстронг. Содержание сиквела пока не уточняется.
Выход продолжения запланирован на 2019 года. Точной даты пока нет.