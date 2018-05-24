Сериал про родину Супермена продлили на второй сезон

В центре сюжета шоу находится дед Кал-Эла — Сег-Эл, пытающийся изо всех сил спасти честь семьи и уберечь родную планету от хаоса и разрушения.

Кабельный канал SYFY заказал производство второго сезона фантастического сериала "Криптон". События сериала происходят на родине Супермена за несколько поколений до гибели планеты.

В первом сезоне задействованы были Камерон Каффе, Джорджина Кэмпбелл, Йен Макэлхинни, Эллиот Кауэн, Энн Огбомо, Расмус Хардайкер, Уоллис Дэй, Аарон Пьер, Гордон Александр, Сара Армстронг. Содержание сиквела пока не уточняется.