Явный фейк. В Госдуме оценили заявления о принадлежности РФ сбившего MH17 "бука"

Ранее стало известно, что международная следственная группа исследовала все доступные изображения и "установила ряд уникальных особенностей ЗРК".

Замглавы Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление международной следственной группы о том, что ЗРК "Бук", предположительно, сбивший малайзийский "боинг" над Донбассом, принадлежит России. По мнению парламентария, "доказательства" экспертов являются фейком, так как установить по отпечаткам пальцев принадлежность обломков к определённой бригаде невозможно.

— У них нет такой базы данных, которая бы могла идентифицировать биометрические данные (российских военных. — Прим. ред.). Для этого должна быть соответствующая экспертиза и анализы различного рода, которые бы показали и доказали, что отпечатки пальцев принадлежат тому или иному лицу. А как могут отпечатки пальцев принадлежать бригаде? Они должны конкретному военнослужащему принадлежать, — цитирует РИА "Новости" слова Швыткина. — Глупость. Это явно фейк.

По мнению замглавы Комитета по обороне, расследование международных следователей само по себе не прозрачно, а его результаты носят ложный и ангажированный характер.

Как ранее писал Лайф, после обнародования результатов расследования международные следователи запросили у России данные о ЗРК "Бук". По словам представителя голландской прокуратуры, экспертов интересуют "комплекс и цифры, которые были нанесены на оболочку ракеты".

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.