В Китае российский мультфильм побил все рекорды по сборам

Работа "Снежная королева — 3" вышла в прокат в Поднебесной ещё пятого апреля этого года.

Третья часть анимационного фильма "Снежная королева" побила кассовые рекорды в Китае. Сумма сборов за всё время проката превысила 11 миллионов долларов (почти 700 миллионов рублей).

Сейчас это лучший результат российского фильма за историю проката в Китае. Прокат анимационного фильма "Снежная королева — 3: Огонь и лёд" стартовал 5 апреля во время проведения фестиваля Ching Ming.