Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 мая 2018, 13:46

В Китае российский мультфильм побил все рекорды по сборам

Кадр мультфильма "Снежная королева 3: Огонь и лед"/ &copy; Кинопоиск

Кадр мультфильма "Снежная королева 3: Огонь и лед"/ © Кинопоиск

Работа "Снежная королева — 3" вышла в прокат в Поднебесной ещё пятого апреля этого года.

Третья часть анимационного фильма "Снежная королева" побила кассовые рекорды в Китае. Сумма сборов за всё время проката превысила 11 миллионов долларов (почти 700 миллионов рублей).

Сейчас это лучший результат российского фильма за историю проката в Китае. Прокат анимационного фильма "Снежная королева — 3: Огонь и лёд" стартовал 5 апреля во время проведения фестиваля Ching Ming.

Лента создавалась при участии российских и китайских специалистов. Представители компании Wizart заявили, что предыдущий рекорд по кассовым сборам в Китае побила военная драма "Сталинград", вышедшая на экраны КНР в октябре 2013 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Китай
  • Игры
  • Россия
  • В мире
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar