В Китае российский мультфильм побил все рекорды по сборам
Кадр мультфильма "Снежная королева 3: Огонь и лед"/ © Кинопоиск
Работа "Снежная королева — 3" вышла в прокат в Поднебесной ещё пятого апреля этого года.
Третья часть анимационного фильма "Снежная королева" побила кассовые рекорды в Китае. Сумма сборов за всё время проката превысила 11 миллионов долларов (почти 700 миллионов рублей).
Сейчас это лучший результат российского фильма за историю проката в Китае. Прокат анимационного фильма "Снежная королева — 3: Огонь и лёд" стартовал 5 апреля во время проведения фестиваля Ching Ming.
Лента создавалась при участии российских и китайских специалистов. Представители компании Wizart заявили, что предыдущий рекорд по кассовым сборам в Китае побила военная драма "Сталинград", вышедшая на экраны КНР в октябре 2013 года.