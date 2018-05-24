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Опубликовано 24 мая 2018, 15:39

Госдума приняла закон о финансовом омбудсмене

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Согласно проекту, финансовый уполномоченный будет назначаться советом директоров Банка России сроком на пять лет.

Госдума приняла закон о создании должности уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. К нему россияне должны будут обращаться перед подачей в суд иска на финансовую организацию.

Как говорится в пояснительной записке к документу, финансовые омбудсмены будут в досудебном порядке разбирать жалобы граждан на действия участников финрынка. В первую очередь спорами со страховщиками, которые сейчас являются наиболее проблемным сегментом.

Для финансирования омбудсменов создадут специальный фонд за счёт взносов Банка России и взносов финорганизаций.

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Екатерина Землянухина
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