Вышел трейлер нового фильма об Элвисе Пресли
Скриншот видео: youtube/oscopelabs
Новая картина также будет рассказывать про американскую политику. В прокат лента выходит этим летом.
В Сети опубликовали трейлер документального фильма "Король". Его снял Юджин Джакери. Лента рассказывает о том, как из простого деревенского мальчика Элвис Пресли превратился в короля рок-н-ролла.
Также авторы фильма решили затронуть политическую часть. Фильм расскажет, как страна Пресли теряла свою демократию.
В прокат фильм выходит 22 июня.