Вышел трейлер нового фильма об Элвисе Пресли

Новая картина также будет рассказывать про американскую политику. В прокат лента выходит этим летом.

В Сети опубликовали трейлер документального фильма "Король". Его снял Юджин Джакери. Лента рассказывает о том, как из простого деревенского мальчика Элвис Пресли превратился в короля рок-н-ролла.

Также авторы фильма решили затронуть политическую часть. Фильм расскажет, как страна Пресли теряла свою демократию.