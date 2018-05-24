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Опубликовано 24 мая 2018, 13:06

Вышел трейлер нового фильма об Элвисе Пресли

Скриншот видео: youtube/oscopelabs

Скриншот видео: youtube/oscopelabs

Новая картина также будет рассказывать про американскую политику. В прокат лента выходит этим летом.

В Сети опубликовали трейлер документального фильма "Король". Его снял Юджин Джакери. Лента рассказывает о том, как из простого деревенского мальчика Элвис Пресли превратился в короля рок-н-ролла.

Также авторы фильма решили затронуть политическую часть. Фильм расскажет, как страна Пресли теряла свою демократию.

В прокат фильм выходит 22 июня.

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Сергей Сурепин
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