Стала известна дата выхода новой части Battlefield
Фото: © flickr / Richard Cabrera
Студия DICE и компания Electronic Arts официально представили следующую часть в серии Battlefield. Игра получила название Battlefield V.
Действие новой игры разворачивается во времена Второй мировой войны. Шутер продолжит сюжет предыдущей части — Battlefield 1, которая происходит во времена Первой мировой.
Разработчики отметили новые необычные сетевые многопользовательские режимы и кооперативный режим "Совместные бои", вернувшийся в игру впервые с 2011 года. Именно тогда выходила игра Battlefield 3.
Релиз Battlefield V запланирован на 19 октября. Игра будет доступна на ПК, PS4 и Xbox One.