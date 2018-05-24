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Опубликовано 24 мая 2018, 14:59

Стала известна дата выхода новой части Battlefield

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Richard Cabrera

Фото: © flickr / Richard Cabrera

Студия DICE и компания Electronic Arts официально представили следующую часть в серии Battlefield. Игра получила название Battlefield V.

Действие новой игры разворачивается во времена Второй мировой войны. Шутер продолжит сюжет предыдущей части — Battlefield 1, которая происходит во времена Первой мировой.

Разработчики отметили новые необычные сетевые многопользовательские режимы и кооперативный режим "Совместные бои", вернувшийся в игру впервые с 2011 года. Именно тогда выходила игра Battlefield 3.

Релиз Battlefield V запланирован на 19 октября. Игра будет доступна на ПК, PS4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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