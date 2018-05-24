Стала известна дата выхода новой части Battlefield

Студия DICE и компания Electronic Arts официально представили следующую часть в серии Battlefield. Игра получила название Battlefield V.

Действие новой игры разворачивается во времена Второй мировой войны. Шутер продолжит сюжет предыдущей части — Battlefield 1, которая происходит во времена Первой мировой.

Разработчики отметили новые необычные сетевые многопользовательские режимы и кооперативный режим "Совместные бои", вернувшийся в игру впервые с 2011 года. Именно тогда выходила игра Battlefield 3.