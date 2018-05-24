Новые "Трансформеры" не выйдут в назначенную дату

Выход "Трансформеров-7" был запланирован на 28 июня 2019 года. Однако студия Paramount убрала картину из своего графика.

В феврале на New York Toy Fair руководство Hasbro рассказало о планах по перезапуску франшизы. Именно этой компании принадлежит торговая марка "Трансформеры".

Пока в планах у фирмы есть одна картина по вселенной "Трансформеров" до 2021 года. И это сольный фильм про Бамблби. После этого компания хочет перезапустить киновселенную и отдать её команде студии Paramount. Hasbro хочет развивать вселенную в стиле Marvel и в большей мере контролировать производственный процесс.