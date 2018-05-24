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Опубликовано 24 мая 2018, 15:06

Новые "Трансформеры" не выйдут в назначенную дату

Фото: &copy;&nbsp;kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Студия Paramount убрала фильм из графика своих релизов. Это подтверждает планы Hasbro на перезапуск франшизы.

Выход "Трансформеров-7" был запланирован на 28 июня 2019 года. Однако студия Paramount убрала картину из своего графика.

В феврале на New York Toy Fair руководство Hasbro рассказало о планах по перезапуску франшизы. Именно этой компании принадлежит торговая марка "Трансформеры".

Пока в планах у фирмы есть одна картина по вселенной "Трансформеров" до 2021 года. И это сольный фильм про Бамблби. После этого компания хочет перезапустить киновселенную и отдать её команде студии Paramount. Hasbro хочет развивать вселенную в стиле Marvel и в большей мере контролировать производственный процесс.

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Сергей Сурепин
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