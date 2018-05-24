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Опубликовано 24 мая 2018, 17:17

Валуев: Завершил карьеру боксёра из-за опухоли в головном мозге

Фото:&nbsp; &copy; РИА Новости/Кирилл Каллиников&nbsp;

Фото:  © РИА Новости/Кирилл Каллиников 

Известный в прошлом боксёр, а ныне депутат Государственной думы рассказал, почему ушёл из большого спорта.

— Несколько лет назад мне нужно было сделать серьёзные операции. Сначала мне сделали три операции, а потом уже пришлось работать с акромегалией, из-за которой я такой большой и высокий. Это был вид доброкачественной опухоли в мозгу, но её нужно вовремя удалять. В противном случае это может привести к плохим последствиям. Из-за этого мне пришлось уйти из большого спорта. Если бы было по-другому, я б ещё подумал, уходить или нет, — приводит слова Николая Валуева "Матч ТВ".

Валуев является чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBA (2005–2007, 2009 года), временным чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBA (2008–2009), чемпионом России в тяжёлом весе среди профессионалов (1999) и так далее.

Спортсмен завершил профессиональную карьеру в 2010 году.

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Кира Громова
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