Валуев: Завершил карьеру боксёра из-за опухоли в головном мозге

— Несколько лет назад мне нужно было сделать серьёзные операции. Сначала мне сделали три операции, а потом уже пришлось работать с акромегалией, из-за которой я такой большой и высокий. Это был вид доброкачественной опухоли в мозгу, но её нужно вовремя удалять. В противном случае это может привести к плохим последствиям. Из-за этого мне пришлось уйти из большого спорта. Если бы было по-другому, я б ещё подумал, уходить или нет, — приводит слова Николая Валуева "Матч ТВ".