Новая GTA про ковбоев выйдет в октябре
Генеральный директор Take-Two намекнул на то, что в работе над игрой участвуют более тысячи человек.
Фото © Rockstar Studios
Руководитель Take-Two Interactive Штраусс Зельник дал интервью телеканалу СNBC. Он заявил, что компания не планирует переносить Red Dead Redemption 2 снова.
Положа руку на сердце, клянусь вам, она выйдет 26 октября
Штраусс Зельник
Ведущий отметил, что объявлять точную дату заранее может быть рискованно, так как разработчики — творческие люди, а "указывать им, что делать и когда сдавать", не принято. На это глава издательства подтвердил, что эту дату выхода игры назвали сами разработчики студии Rockstar Games.
Напомним, ранее разработчики переносили игру дважды — в мае 2017 года и феврале 2018 года, объясняя, что та требует дополнительной полировки.