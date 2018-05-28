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Опубликовано 28 мая 2018, 09:32

Новая GTA про ковбоев выйдет в октябре

Генеральный директор Take-Two намекнул на то, что в работе над игрой участвуют более тысячи человек.

Фото &copy; Rockstar Studios&nbsp;

Фото © Rockstar Studios 

Руководитель Take-Two Interactive Штраусс Зельник дал интервью телеканалу СNBC. Он заявил, что компания не планирует переносить Red Dead Redemption 2 снова.

Положа руку на сердце, клянусь вам, она выйдет 26 октября

Штраусс Зельник

Ведущий отметил, что объявлять точную дату заранее может быть рискованно, так как разработчики — творческие люди, а "указывать им, что делать и когда сдавать", не принято. На это глава издательства подтвердил, что эту дату выхода игры назвали сами разработчики студии Rockstar Games.

Напомним, ранее разработчики переносили игру дважды — в мае 2017 года и феврале 2018 года, объясняя, что та требует дополнительной полировки.

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Сергей Сурепин
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