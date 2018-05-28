Новая GTA про ковбоев выйдет в октябре

Ведущий отметил, что объявлять точную дату заранее может быть рискованно, так как разработчики — творческие люди, а "указывать им, что делать и когда сдавать", не принято. На это глава издательства подтвердил, что эту дату выхода игры назвали сами разработчики студии Rockstar Games.