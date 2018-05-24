Госдума в первом чтении поддержала повышение госпошлины на загранпаспорт

За получение документа с электронным носителем информации для взрослого человека нужно будет внести 5000 рублей, для ребёнка до 14 лет — 2500 рублей.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении госпошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения.

Согласно инициативе, за получение документа с электронным носителем информации для взрослого человека нужно будет внести пять тысяч рублей, для ребёнка до 14 лет — две с половиной тысячи рублей. Сейчас пошлина составляет три с половиной и полторы тысячи соответственно.

Законопроект также увеличивает государственную пошлину за водительские права нового формата с двух до трёх тысяч рублей. Документ будет изготавливаться на пластиковой основе.

За выдачу свидетельства о регистрации авто нового формата нужно будет заплатить полторы тысячи рублей, что на 700 рублей больше действующего сейчас тарифа.

Правительство внесло законопроект на рассмотрение ГД в конце апреля. Его появление было связано с увеличением затрат на изготовление документов нового образца, а также необходимостью создать инфраструктуру для обработки и хранения данных. В МВД отмечали, что на это может уйти 44,2 миллиарда рублей.

При этом, согласно расчётам правительства, увеличение пошлин ежегодно будет приносить в бюджет около 42,3 миллиарда рублей. Так, затраты на создание документов частично получится компенсировать.