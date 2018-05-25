Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 мая 2018, 02:44

Гурцкая выступила за повышение возраста совершеннолетия

Диана Гурцкая.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Павел Лисицин

Диана Гурцкая. Фото: © РИА Новости/Павел Лисицин

Она выразила мнение, что "чем позже человек начинает употреблять алкоголь и табак, тем лучше".

Певица и глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая выступила за идею повысить в нашей стране возраст, с которого можно продавать алкоголь и табак. Об этом сообщает РИА "Новости".

Она отмечает, что чем позже молодёжь сможет употреблять алкогольные напитки и табак, тем лучше.

— Жёсткий антитабачный закон доказал свою эффективность. Как и ограничения на продажу винно-водочных изделий в ночное время, — поясняет певица.

В связи с этим она считает правильным повысить возраст, с которого можно будет покупать алкоголь в магазинах и кафе. Кроме того, Гурцкая предлагает рассмотреть и повышение призывного возраста. Певица поясняет, что неправильно забирать в армию со школьной скамьи.

Ранее Лайф писал, что заместитель главы Минздрава Татьяна Яковлева выступила с предложением запрета до 21 года на покупку табака и алкоголя.

BannerImage
Андрей Довлатов
  • Новости
  • Госдума
  • Диана Гурцкая
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar