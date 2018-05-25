Гурцкая выступила за повышение возраста совершеннолетия

Она выразила мнение, что "чем позже человек начинает употреблять алкоголь и табак, тем лучше".

Певица и глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая выступила за идею повысить в нашей стране возраст, с которого можно продавать алкоголь и табак. Об этом сообщает РИА "Новости".

Она отмечает, что чем позже молодёжь сможет употреблять алкогольные напитки и табак, тем лучше.

— Жёсткий антитабачный закон доказал свою эффективность. Как и ограничения на продажу винно-водочных изделий в ночное время, — поясняет певица.

В связи с этим она считает правильным повысить возраст, с которого можно будет покупать алкоголь в магазинах и кафе. Кроме того, Гурцкая предлагает рассмотреть и повышение призывного возраста. Певица поясняет, что неправильно забирать в армию со школьной скамьи.