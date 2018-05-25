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Регион
Опубликовано 25 мая 2018, 04:08

В Швеции признали согласие необходимым условием для секса

Фото &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

Половой акт без явного вербального или физического согласия будет приравниваться к изнасилованию.

Шведский парламент принял закон, обязывающий граждан получать предварительное согласие на секс для вступления в интимную свзяь.

Как отмечается в документе, без явного согласия секс будет считаться изнасилованием, сообщает The New York Times. Таким образом, Швеция станет десятой страной в Европе, которая подобным способом изменила характер преследования сексуальных преступлений.

— Современное законодательство основано на современных отношениях. Всегда нужно убеждаться в том, что человек, с которым вы собираетесь вступить в интимную связь, соглашается на участие добровольно. Эта идея должна прочно закрепиться в умах мужчин и мальчиков Швеции, — пояснил министр юстиции и миграции страны Морган Юханссон.

Закон вступает в силу с 1 июля. С этого момента обвинителям по делам об изнасилованиях необходимо будет доказать факт отсутствия согласия, в то время как сейчас для доказательства преступления требуется найти признаки насилия, угрозы или же уязвимого положения жертвы.

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Евгений Шуваев
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