В Швеции признали согласие необходимым условием для секса

Половой акт без явного вербального или физического согласия будет приравниваться к изнасилованию.

Шведский парламент принял закон, обязывающий граждан получать предварительное согласие на секс для вступления в интимную свзяь.

Как отмечается в документе, без явного согласия секс будет считаться изнасилованием, сообщает The New York Times. Таким образом, Швеция станет десятой страной в Европе, которая подобным способом изменила характер преследования сексуальных преступлений.

— Современное законодательство основано на современных отношениях. Всегда нужно убеждаться в том, что человек, с которым вы собираетесь вступить в интимную связь, соглашается на участие добровольно. Эта идея должна прочно закрепиться в умах мужчин и мальчиков Швеции, — пояснил министр юстиции и миграции страны Морган Юханссон.