В Киеве заявили, что деньги за трансфер Ярмоленко не попали на Украину

По словам главы украинского футбола, деньги за продажу игрока в "Боруссию" сразу ушли на Кипр.

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) рассказал некоторые подробности расследования, которое ведётся по факту мошенничества при совершении трансфера украинского футболиста Андрея Ярмоленко из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию".

— Деньги за трансфер Ярмоленко ушли сразу на Кипр, даже не попав на Украину. Возможно, как всегда, решили сэкономить, создав фиктивную организацию, куда пошли деньги. Мы боремся за то, чтобы таких схем в украинском футболе не было. Чтобы тренер, воспитавший футболиста, имел надежду на достойное вознаграждение за воспитанного игрока в будущем, — рассказал чиновник.

Переход украинского полузащитника состоялся в августе 2017 года. Немецкий клуб заплатил за трансфер 25 миллионов евро. Согласно регламенту ФИФА, 5 процентов от этой суммы должны быть направлены на развитие школы, в которой воспитывался футболист.