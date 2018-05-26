Главу МЧС РФ по Кузбассу доставили в суд
Фото: © ГУ МЧС по Кемеровской области
В суд доставили начальника Управления МЧС России по Кузбассу Александра Мамонтова. Ему предъявлены обвинения в халатности по делу о пожаре в "Зимней вишне" и в растрате двух миллионов рублей.
Следствие ходатайствует об аресте Мамонтова.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами трагедии стали 60 человек, более 70 пострадало.