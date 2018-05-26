Обвиняемый по делу "Зимней вишни" глава МЧС Кузбасса подал рапорт об увольнении

В результате пожара, который вспыхнул в кемеровском ТЦ в конце марта, погибло 60 человек.

Руководитель Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, которого обвиняют по делу о возгорании в ТЦ "Зимняя вишня", подал рапорт об увольнении, сообщил в суде представитель прокуратуры.

— Мамонтов написал рапорт об увольнении, — отметил он.

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибло 60 человек, более 70 получило травмы и ожоги.