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Регион
Опубликовано 26 мая 2018, 12:17

Обвиняемый по делу "Зимней вишни" глава МЧС Кузбасса подал рапорт об увольнении

Фото: &copy; РИА Новости/Максим Богодвид

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

В результате пожара, который вспыхнул в кемеровском ТЦ в конце марта, погибло 60 человек.

Руководитель Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, которого обвиняют по делу о возгорании в ТЦ "Зимняя вишня", подал рапорт об увольнении, сообщил в суде представитель прокуратуры.

— Мамонтов написал рапорт об увольнении, — отметил он.

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибло 60 человек, более 70 получило травмы и ожоги.

Ранее Лайф сообщал, что в суд доставили главу Управления МЧС России по Кузбассу. Ему предъявлены обвинения в халатности и растрате двух миллионов рублей.

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Арина Демидова
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