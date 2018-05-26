Начальнику отдела надзора МЧС РФ по Кемерову продлён срок задержания до 28 мая
ТЦ "Зимняя вишня". Фото предоставлено пресс-службой СКР
Центральный районный суд Кемерова до 28 мая продлил срок задержания начальнику отдела надзора регионального управления МЧС по городу Кемерово Григорию Терентьеву, который обвиняется по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".
— 28 мая будет рассмотрено само ходатайство о мере пресечения, — сообщили в суде.
Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта. В результате трагедии погибло 60 человек, более 70 пострадало.