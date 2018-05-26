Начальнику отдела надзора МЧС РФ по Кемерову продлён срок задержания до 28 мая

Центральный районный суд Кемерова до 28 мая продлил срок задержания начальнику отдела надзора регионального управления МЧС по городу Кемерово Григорию Терентьеву, который обвиняется по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

— 28 мая будет рассмотрено само ходатайство о мере пресечения, — сообщили в суде.