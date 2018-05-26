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Регион
Опубликовано 26 мая 2018, 12:29

Начальнику отдела надзора МЧС РФ по Кемерову продлён срок задержания до 28 мая

ТЦ "Зимняя вишня". Фото предоставлено пресс-службой СКР

ТЦ "Зимняя вишня". Фото предоставлено пресс-службой СКР

Центральный районный суд Кемерова до 28 мая продлил срок задержания начальнику отдела надзора регионального управления МЧС по городу Кемерово Григорию Терентьеву, который обвиняется по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

— 28 мая будет рассмотрено само ходатайство о мере пресечения, — сообщили в суде.

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта. В результате трагедии погибло 60 человек, более 70 пострадало.

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Анна Стрельцова
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