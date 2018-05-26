Никакого секса. Нигерийским футболистам запретили интим с россиянками на ЧМ-2018

Тренер национальной сборной отметил, что требование не будет распространяться на футболиста, у которого подруга из России.

Наставник сборной Нигерии по футболу Гернот Рор ввёл в национальной команде запрет на секс с русскими девушками во время проведения ЧМ-2018, сообщают зарубежные СМИ. При этом он отметил, что не видит проблемы встречаться спортсменам с жёнами в те дни, когда нет тренировок.

— Я не разрешу им приглашать русских девушек. Только капитана Микела, у которого подруга из России, это не касается, — заявил Рор.

Ранее представители аргентинской футбольной ассоциации раздали своим фанатам список советов по поводу того, как вести себя во время поездки на ЧМ в Россию. Так, в брошюре, подготовленной по данному поводу, даже присутствует глава, где объясняется, как знакомиться с россиянками.