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Регион
Опубликовано 26 мая 2018, 13:29

Никакого секса. Нигерийским футболистам запретили интим с россиянками на ЧМ-2018

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Куденко

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Тренер национальной сборной отметил, что требование не будет распространяться на футболиста, у которого подруга из России.

Наставник сборной Нигерии по футболу Гернот Рор ввёл в национальной команде запрет на секс с русскими девушками во время проведения ЧМ-2018, сообщают зарубежные СМИ. При этом он отметил, что не видит проблемы встречаться спортсменам с жёнами в те дни, когда нет тренировок.

— Я не разрешу им приглашать русских девушек. Только капитана Микела, у которого подруга из России, это не касается, — заявил Рор.

Ранее представители аргентинской футбольной ассоциации раздали своим фанатам список советов по поводу того, как вести себя во время поездки на ЧМ в Россию. Так, в брошюре, подготовленной по данному поводу, даже присутствует глава, где объясняется, как знакомиться с россиянками.

В перечне советов отмечено, что россиянки любят опрятных, внимательных и чутких мужчин, не зацикленных на себе. Жителям Аргентины посоветовали также не вести себя вульгарно по отношению к русским девушкам.

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Алена Шаповалова
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