Суд продлил срок задержания главе ГУ МЧС Кузбасса
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Центральный районный суд Кемерова 26 мая продлил срок задержания руководителю регионального ГУ МЧС Александру Мамонтову. Он обвиняется по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщает Life Shot.
— Суд постановил продлить срок задержания до 72 часов, — сказала судья.
Ранее Лайф сообщал, что Александр Мамонтов подал рапорт об увольнении. Его обвиняют в халатности и растрате по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", во время которого погибло 60 человек.