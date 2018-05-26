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Регион
Опубликовано 26 мая 2018, 12:44

Суд продлил срок задержания главе ГУ МЧС Кузбасса

Фото: &copy; РИА Новости/Саид Царнаев

Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

Центральный районный суд Кемерова 26 мая продлил срок задержания руководителю регионального ГУ МЧС Александру Мамонтову. Он обвиняется по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщает Life Shot.

— Суд постановил продлить срок задержания до 72 часов, — сказала судья.

Ранее Лайф сообщал, что Александр Мамонтов подал рапорт об увольнении. Его обвиняют в халатности и растрате по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", во время которого погибло 60 человек.

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Арина Демидова
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