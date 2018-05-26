Суд продлил срок задержания главе ГУ МЧС Кузбасса

Центральный районный суд Кемерова 26 мая продлил срок задержания руководителю регионального ГУ МЧС Александру Мамонтову. Он обвиняется по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщает Life Shot .

Ранее Лайф сообщал, что Александр Мамонтов подал рапорт об увольнении. Его обвиняют в халатности и растрате по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", во время которого погибло 60 человек.